Європарламент спростовує інформацію щодо звернення до Гаазького суду через агресію Росії проти України

17:37, 15 червня 2015
Політика
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Європейський парламент не звертався і не може звертатися до Міжнародного кримінального суду у Гаазі щодо російської агресії проти України.

REUTERS

Про це власному кореспонденту УНІАН повідомили сьогодні у Європейському парламенті, коментуючи відповідне висловлювання міністра юстиції України Павла Петренка.

"Європарламент не звертався з таким проханням. Він також не має права цього робити. Звернутися до Міжнародного кримінального суду може лише Рада безпеки ООН. Також держава чи прокурор можуть самостійно почати розслідування", - пояснили в ЄП.

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Як повідомляв УНІАН, 11 червня в інтерв’ю одному з телеканалів міністр юстиції України Павло Петренко заявив, що Європейський парламент звернувся до Міжнародного кримінального суду з проханням розслідувати злочини, "які спричинені російською владою на території України".

За його словами, йдеться про окупацію Росією Криму та частини сходу України.

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