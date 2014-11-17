Президент Чехії: немає сенсу надавати Україні економічну допомогу

Таку думку висловив президент Чехії Мілош Земан в інтерв'ю російському Першому каналу, передає "ЄвроПравда".

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"Треба зрозуміти, що в Україні просто громадянська війна. Нам треба займатися не якимись мріями про підтримку, включаючи економічну підтримку України, тому що в умовах громадянської війни, економічна підтримка - це повна нісенітниця", - заявив він.

"Ну, ось перший крок - це договір між українцями і українцями. І тільки другий крок - договір про газ, договір про збереження України перед банкрутством, тому що цей ризик реально існує, в умовах громадянської війни будь-яка економічна допомога - це лише втрата грошей", - додав Мілош Земан.

Президент Чехії також висловив песимістичні погляди щодо швидкого вирішення кризи в Україні і зазначив, що для уникнення банкрутства, необхідно зупинити "громадянську війну".

"Уявіть собі величезні гроші, які вам потрібні для громадянської війни з обох сторін. Ви практично не маєте грошей і на щось інше, тільки на війну. Так? Отже, якщо ви хочете уникнути банкрутства, ви повинні зупинити громадянську війну", - підкреслив він.

Мілош Земан також в черговий раз розкритикував санкції ЄС проти Росії і зазначив, що він є не єдиним європейським лідером, який скептично ставиться до такої політики. "Санкції являють ось таку loss-loss стратегію, стратегію, при якій втратять все, і ніхто не має ніяких переваг", - зазначив він.

"Це не тільки Чехія, це Словаччина, Угорщина, здається, що навіть Австрія. Значить, наприклад, прем'єр Словаччини Роберт Фіцо висловлює свою недовіру, що стосується санкцій ще голосніше, ніж Чехія. Деякі європейські держави також трохи коливаються", - додав президент Чехії.

Нагадаємо, що президент Чехії є єдиним європейським лідером, який публічно заперечує факт вторгнення російських військ на схід України.