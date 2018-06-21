Постпред України при ООН: Йдеться не тільки про Boeing, а про розтоптане міжнародне право

Рада Безпеки ООН у середу, 29 липня, розгляне проект резолюції з питання про створення міжнародного трибуналу для розслідування причин аварії Boeing-777 Малайзійських авіаліній в липні 2014 над територією України. Пасажирський літак, що здійснював рейс MH-17 (Амстердам - Куала -Лумпур), був збитий поблизу Тореза Донецької області. Всі 298 осіб, що знаходилися на борту, загинули.

П'ять країн, які розслідують катастрофу літака Малайзійських авіаліній, закликали створити міжнародний трибунал за фактом авіакатастрофи. Малайзія, якій належав літак, Україна, над якою він був збитий, а також Нідерланди, Австралія і Бельгія, громадяни яких були на борту літака, схвалили ідею створення трибуналу. Втім, задовго до розгляду у Раді Безпеки ООН цього питання, Росія виступила категорично проти, назвавши ідею «несвоєчасною і контрпродуктивною». Більше того, 20 липня Москва внесла до Ради Безпеки ООН власний, альтернативний варіант проекту резолюції по катастрофі малайзійського Boeing в Україні.

Два дні тому постпредом РФ при ООН була озвучена заява, що Росія готова застосувати право вето, якщо резолюція п’яти країн про створення трибуналу з розслідування катастрофи малайзійського Boeing-777 буде прийнята більшістю голосів членів Радбезу. Напередодні голосування УНІАН поспілкувався з постійним представником України при ООН, послом Юрієм Сергєєвим.

Якою наразі є ситуацію навколо резолюції?

Більшість членів Ради Безпеки резолюцію підтримує, тому що в ній немає ніякої політики, в ній виключно людський фактор. Люди, які загинули, вимагають того, щоб розслідування було завершено, і щоб злочинці були покарані, а їх родичі мають право знати правду. Мета цієї резолюції ні в кого не викликає жодних сумнівів, окрім однієї делегації, яка це ставить під сумнів, вкидаючи свої проекти, намагаючись розмити процес. Якою буде поведінка росіян під час засідання? Можна передбачити вето.

Що буде далі після вето?

Група по розслідуванню катастрофи МН-17, в яку входить Україна, усвідомлює, що такий варіант не виключений, усвідомлюють це і інші члени Ради Безпеки. Але ми йдемо на цей крок, розуміючи, що вето може бути, але після нього відкриваються двері для інших рішень, які лежать в межах міжнародного права. Це може бути як в рамках ООН, так і поза рамками цієї організації. В тій чи іншій формі, як би Росія це не блокувала, трибунал буде.

Якщо усім відомо, що на резолюцію буде російське вето, навіщо взагалі виносити це питання на розгляд? Чому відразу не піти шляхами, про які ви зараз говорили?

Справа у тому, що йдеться на тільки про Boeing. Йдеться взагалі про міжнародне право, яке розтоптане, розірване, яке інтерпретують, як завгодно. Я маю на увазі не тільки агресію проти України, я маю на увазі й інші проблемні точки, які є. Тому ми свідомо йдемо на цей крок для того, щоб закликати Об'єднані Нації в річницю 70-ти річчя створення організації, захистити Статут, під яким підписалися всі, але не всі його виконують, і не всі його поважають. Статут ООН – це, в першу чергу, повага до людини, а також повага до миру та стабільності.

Тому цей крок, окрім суто правової сторони, є кроком до того, що в рік 70-ти річчя ООН утримати цю організацію в рамках тих принципів, про які говорилося в 45-тому році. На жаль, вони ігноруються зараз. Наша група йде на це свідомо, демонструючи прозорість, відкритість, готовність співпрацювати з будь-ким і пройти всі шляхи, які треба пройти, щоб використати всі можливості. Тому винесення на розгляд цієї резолюції - одна з тих можливостей, яку ми починаємо використовувати. Що буде після засідання? - є варіанти. Якщо здоровий глузд до Росії повернеться - буде один варіант. Якщо ж буде вето -будуть інші варіанти, про які члени нашої групи - Нідерланди, Малайзія, Австралія, Бельгія та Україна - мають домовитися.

Росія є єдиною країною, яка блокує резолюцію?

Вони про це говорять відверто. При цьому вони пересмикують факти. Всі помітили, що Росія звинуватила Україну у тому, що вона винна у цій трагедії. В такому випадку постає питання - чому ж ви проти трибуналу? Тобто, багато нелогічного. Все неясне має стати ясним, і всі акценти будуть розставлені сьогодні.

Чи є у Радбезі інші країни, які поділяють російську позицію?

Напряму ми таких заяв не чули. Тому що розділити з Росією позицію, яка є антигуманна і яка йде проти верховенства міжнародного права, навряд чи хто публічно ризикне. Тому навіть від найближчих сателітів Росії подібних заяв не було чутно.

28 липня ваш аккаунт в Твіттер було зламано. Чи вже відомо, хто і навіщо це зробив?

Хто це зробив, не мені судити, це питання вивчається. Але це - одна з частин загальної істерії Російської Федерації навколо сьогоднішнього засідання. Для них це питання стає принциповим і тому застосовуються всі засоби, в тому числі такі, які були задіяні стосовно нашої місії, а до цього - не тільки до нашої місії.

В наш Твіттер були вкинуті повідомлення про начебто злочин України в цій трагедії (катастрофи рейсу МН-17 – УНІАН). Зрозуміло, що вони бачать міжнародну солідарність з цього питання, вони бачать те, що наша група іде до мети, яку вона поставила. Тобто, це - істерика, психоз тих, хто не має інших засобів спілкування. Тому і використовуються брехня, вторгнення, інтервенція, що говорить про те, що ми йдемо правильним шляхом.

Сергєєв заявив, що, наприклад, злам Твіттера каже про те, що Україна йде правильним шляхом / unmultimedia.org

Тобто, ви стверджуєте, що за зламом аккаунту і вкидами через ваш Твіттер дезінформації, стоїть Росія?

Я можу зробити висновок, що за цим стоять ті, хто проти засідання. А проти публічно виступила Росія. Простий логічний зв'язок. І контент, який був викинутий у Твіттері, який суперечить здоровому глузду і тій лінії, яка проводиться Україною в рамках спільної групи, говорять про те, що це одна з частин загальної кампанії дискредитувати засідання, резолюцію, і не допустити створення трибуналу. Це все - частини однієї програми. Але оскільки Росія - єдина, хто публічно виступає проти, то можна зробити такий висновок. Хтось з російської сторони стоїть за цими планами.

Ірина Сомер