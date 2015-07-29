Затриманий на Донеччині росіянин зізнався, що він - кадровий військовий РФ (відео)

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Державної прикордонної служби України Віктор Назаренко повідомив під час виголошення спільної з головою СБУ Василем Грицаком заяви затримання офіцера ЗС РФ сьогодні на брифінгу в Києві.

“Російська Федерація продовжує грубо та цинічно порушувати Мінські угоди, забезпечуючи незаконні збройні формування так званих “ДНР” і “ЛНР” не лише військовою технікою, але й чинними кадровими військовослужбовцями збройних сил Росії”, - заявив Назаренко.

За його словами, черговим підтвердженням цього стало затримання нарядом Держприкордонслужби 25 липня близько 22.00 на КП “Березове” автомобіля «КамАЗ» з позначкою 5-ї бригади незаконного збройного формування “Оплот”, за кермом якого перебував громадянин України Іотко Руслан Анатолійович, 1967 р. н..

Назаренко наголосив, що як старший у кабіні автомобіля перебував “громадянин РФ Старков Володимир Олександрович, 1978 р. н., уродженець Хабаровського Краю Росії”.

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Також, за словами голови Держприкордонслужби при огляді «КамАЗу» виявлено боєприпаси, які призначалися для незаконних збройних формувань так званої “ДНР”.

Крім того, Назаренко зазначив, що “Старков відразу після затримання наголосив, що є громадянином РФ та належить до кадрового складу збройних сил Росії”.

Також у ході брифінгу журналістам було продемонстровано відео з перехопленням переговорів бойовиків про затримання Старкова.

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Як повідомляв УНІАН, 25 липня прикордонники на контрольному посту «Березове» (Донецька область) затримали «КамАЗ» з боєприпасами . У транспортному засобі, який заїхав з окупованої території, були двоє осіб у військовій формі.

Після затримання вантажівки прикордонники попередньо з’ясували, що один з чоловіків - кадровий військовослужбовець збройних сил РФ у званні «майор», а інший входить до складу незаконних збройних формувань.