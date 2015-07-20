Заяви маріонеток Кремля свідчать про наміри Росії зірвати Мінські домовленості - Турчинов

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов, повідомили УНІАН у прес-службі РНБО.

Читайте такожБойовики погрожують знищити Авдіївку – штаб

«Заяви Захарченка про бажання захопити всю територію Луганської та Донецької областей вказують не лише на повну неадекватність та розумову неповноцінність кремлівських маріонеток. Це свідчить також про наміри Російської Федерації, яка диригує всіма висловлюваннями своїх неповноцінних підопічних, зірвати Мінські домовленості шляхом їхньої дискредитації», - сказав Турчинов, наголосивши, що Україна виконує всі взяті на себе зобов'язання у Мінську.

«Але у разі зриву Росією взятих на себе зобов'язань та мирного шляху розв'язання створеної Кремлем кризи ми готові дати відсіч військовій агресії», - заявив секретар РНБО.