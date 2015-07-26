На Донеччині затримали "КамАЗ" з великою кількістю патронів і кадровим військовим РФ (фоторепортаж)
Наразі на місце прибули співробітники СБУ, МВС та інших структур для з’ясування всіх обставин.
Близько 22.00 25 липня співробітники Держприкордонслужби на контрольному посту «Березове» (Донецька область) затримали «КАМАЗ» з боєприпасами.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
Транспортним засобом, який заїхав на контрольний пост з території тимчасово непідконтрольній Україні, рухалися двоє осіб у військовій формі.
Читайте також"Торнадо", "Гвоздика" і танки: "перевалочна база" російських контрактників поблизу Ростова (фоторепортаж)
"Затримавши автівку, прикордонники попередньо з’ясували, що один з чоловіків кадровий військовий ЗС РФ у званні «майор», а інший належить до незаконних збройних формувань. В «КАМАЗі» правоохоронці виявили ящики з великою кількістю патронів різного калібру", - йдеться у повідомленні.
Наразі на місце прибули співробітники СБУ, МВС та інших структур для з’ясування всіх обставин. Проводяться фільтраційні заходи.