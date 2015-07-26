На Донеччині затримали "КамАЗ" з великою кількістю патронів і кадровим військовим РФ (фоторепортаж)

Близько 22.00 25 липня співробітники Держприкордонслужби на контрольному посту «Березове» (Донецька область) затримали «КАМАЗ» з боєприпасами.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Транспортним засобом, який заїхав на контрольний пост з території тимчасово непідконтрольній Україні, рухалися двоє осіб у військовій формі.

Читайте також"Торнадо", "Гвоздика" і танки: "перевалочна база" російських контрактників поблизу Ростова (фоторепортаж)

"Затримавши автівку, прикордонники попередньо з’ясували, що один з чоловіків кадровий військовий ЗС РФ у званні «майор», а інший належить до незаконних збройних формувань. В «КАМАЗі» правоохоронці виявили ящики з великою кількістю патронів різного калібру", - йдеться у повідомленні.

Наразі на місце прибули співробітники СБУ, МВС та інших структур для з’ясування всіх обставин. Проводяться фільтраційні заходи.