ГПУ просить суд заарештувати Лавриновича і пропонує встановити заставу в 8,6 мільйона гривень

Як передає кореспондент УНІАН, обвинувачення просить суд застосувати до Лавриновича запобіжний захід у вигляді взяття під варту з альтернативою застави в сумі 8,604 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, 13 липня Генпрокуратура повідомила екс-міністрові юстиції Лавриновичу про підозру у розтраті з держбюджету понад 8,5 млн грн.

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Лавриновичу повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, а саме: за фактом розтрати шляхом зловживання службовим становищем державних коштів у сумі понад 8,5 млн грн, незаконно і необґрунтовано витрачених на залучення іноземної фірми з метою приховання фактів злочинного порушення законодавства правоохоронними органами і судом при здійсненні розслідування і судового розгляду у суді справи екс-прем'єр-міністра, лідера партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко.

За вказаним епізодом Генеральною прокуратурою 1 липня також було повідомлено про підозру колишньому заступнику міністра юстиції України Сєдову, який обіймав посаду заступника міністра юстиції – керівника апарату з січня 2011 року по 19 серпня 2013 року.