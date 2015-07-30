Заступнику екс-міністра юстиції суд дав можливість внести заставу

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив начальник другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Ігор Слободяник.

Слободяник нагадав, що Сєдову, який очолював тендерну комісію, раніше було повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 Кримінального кодексу України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою).

"Генеральна прокуратура зверталася до суду з клопотанням про взяття під варту, проте суд обрав йому заставу у вигляді триста неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Генеральна прокуратура оскаржувала рішення суду районного до апеляційного суду, який, на жаль, нас не підтримав і залишив заставу", - заявив Слободяник.

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Як повідомляв УНІАН, 13 липня Генпрокуратура повідомила екс-міністру юстиції Лавриновичу про підозру у розтраті з держбюджету понад 8,5 млн грн.

Лавриновичу повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, а саме за фактом розтрати шляхом зловживання службовим становищем державних коштів у сумі понад 8,5 млн грн, незаконно та безпідставно витрачених на залучення іноземної фірми з метою приховування фактів злочинного порушення законодавства правоохоронними органами та судом під час здійснення розслідування та судового розгляду в суді справи екс-прем’єр-міністра, лідера партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко.

За вказаним епізодом Генеральною прокуратурою 1 липня також було повідомлено про підозру колишньому заступнику міністра юстиції України Сєдову, який обіймав посаду заступника міністра юстиції – керівника апарату з січня 2011 року до 19 серпня 2013 року.