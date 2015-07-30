ГПУ хоче заарештувати екс-міністра юстиції Лавриновича через розтрату 8,5 мільйонів гривень

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив начальник другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Ігор Слободяник.

"Він на даний час отримує матеріали провадження, якими обгрунтовується клопотання про взяття його під варту у Генеральній прокуратурі", - сказав Слободяник.

Як зазначив начальник другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань ГПУ, Лавринович наразі знаходиться у приміщенні прокуратури.

"Ми звертаємося до суду з клопотанням про взяття під варту, рішення приймає суд", - наголосив Слободяник.

При цьому він зазначив, що, згідно із законодавством, буде обов'язково передбачена альтернатива взяттю під варту, мова йде про повернення до держбюджету розтрачених коштів у сумі 8,5 млн грн.

Слободяник уточнив, що сьогодні Лавриновичу і його адвокатам вручено клопотання для ознайомлення, для цього стороні захисту повинно бути надано не менше трьох годин.

"Сьогодні ми вже не встигаємо з об'єктивних причин, а завтра з самого ранку клопотання буде внесено до суду", - зазначив Слободяник.

Як повідомляв УНІАН, раніше Генпрокуратура повідомила екс-міністру юстиції Лавриновичу про підозру у розтраті з держбюджету понад 8,5 млн грн.

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Лавриновичу повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, а саме за фактом розтрати шляхом зловживання службовим становищем державних коштів у сумі понад 8,5 млн грн, незаконно та безпідставно витрачених на залучення іноземної фірми з метою приховування фактів злочинного порушення законодавства правоохоронними органами та судом під час здійснення розслідування та судового розгляду в суді справи екс-прем’єр-міністра, лідера партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко.

За вказаним епізодом Генеральною прокуратурою 1 липня також було повідомлено про підозру колишньому заступнику міністра юстиції України Андрію Сєдову, який обіймав посаду заступника міністра юстиції – керівника апарату з січня 2011 року до 19 серпня 2013 року.

Довідка УНІАН. Тимошенко в жовтні 2011 року було засуджено до 7 років позбавлення волі за звинуваченням у перевищенні повноважень при підписанні газових контрактів з Росією у 2009 році. З кінця грудня 2011 року вона відбувала термін у Качанівській виправній колонії в Харкові. З травня 2012 року через погіршення здоров’я Тимошенко перебувала на лікуванні в лікарні «Укрзалізниці» у Харкові.

22 лютого 2014 року Верховна Рада конституційною більшістю прийняла постанову про звільнення Тимошенко на підставі рішення Європейського суду з прав людини і рішення Комітету міністрів Ради Європи, після чого Тимошенко вийшла на волю.

14 квітня Верховний Суд України закрив «газову справу» Тимошенко у зв'язку з відсутністю події злочину.

Міністерство юстиції України двічі уклало угоду з юридичною фірмою Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP and Affiliates на послуги у справі «Тимошенко проти України»

На сайті Мін’юсту повідомлялося, що юристи Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP встановили, що Тимошенко нібито перевищила свої повноваження й скоїла злочини при укладенні угоди в 2009 році між «Нафтогазом» і «Газпромом» про поставки газу в Україну.