ГПУ оскаржить обрання судом застави в 1,2 мільйона гривень для екс-міністра юстиції Лавриновича

Прокуратура готує апеляційну скаргу на рішення Печерського районного суду Києва, який 30 липня відхилив клопотання Генпрокуратури про обрання екс-міністру юстиції Олександру Лавриновичу запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 8,6 млн грн та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 1,2 млн грн.

Про це УНІАН повідомили в управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

Зазначається, що за результатом розгляду вказаного клопотання судом прийнято рішення про обрання запобіжного заходу Лавриновичу у вигляді застави в розмірі 1000 мінімальних заробітних плат, що становить 1,2 млн грн з одночасним покладенням на нього процесуальних обов'язків прибувати за викликом слідчого, прокурора або суду, не відлучатись із населеного пункту без дозволу цих осіб, повідомляти їх про зміну місця проживання та роботи, здати документи для виїзду за кордон на зберігання слідчому.

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«На вказане рішення суду прокурором готується апеляційна скарга», - заявляють в ГПУ.

Як повідомляв УНІАН, 13 липня Генпрокуратура повідомила екс-міністру юстиції Лавриновичу про підозру у розтраті з держбюджету понад 8,5 млн грн.

Лавриновичу повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, а саме: за фактом розтрати шляхом зловживання службовим становищем державних коштів у сумі понад 8,5 млн грн, незаконно та безпідставно витрачених на залучення іноземної фірми з метою приховування фактів злочинного порушення законодавства правоохоронними органами та судом під час здійснення розслідування та судового розгляду в суді справи екс-прем’єр-міністра, лідера партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко.

ГПУ просило суд обрати Лавриновичу запобіжний захід у вигляді утримання під вартою або внесення застави у розмірі 8,6 млн грн.

Печерський райсуд обрав Лавриновичу запобіжний захід у вигляді внесення застави на суму в тисячу мінімальних зарплат, що становить 1 млн 218 тис. грн.