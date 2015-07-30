Печерський суд відпустив Лавриновича під заставу в 1,2 мільйона гривень

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення ухвалив слідчий суддя Печерського суду Олег Білоцерківець.

В ухвалі суддя зазначив, що представники Генпрокуратури не надали достатніх доказів для того, щоб застосувати для Лавриновича максимальний запобіжний захід – взяття під варту, зокрема не довели, що Лавринович перебуваючи на волі, впливатиме на свідків та інших причетних до його справи, а також що він ухилятиметься від слідства чи виїде за кордон.

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Разом з тим суддя наголосив про тяжкість покарання, яке загрожує екс-міністру, - до 12 років позбавлення волі за нанесення шкоди держави в особливо великих розмірах, це вимагає застосування запобіжного заходу для Лавриновича, тому в якості такого заходу було обрано грошову заставу.

Разом з тим Лавринович заявив журналістам, що оскаржуватиме рішення слідчого судді в апеляційній інстанції.

Як повідомляв УНІАН, 13 липня Генпрокуратура повідомила екс-міністру юстиції Лавриновичу про підозру у розтраті з держбюджету понад 8,5 млн грн.

Лавриновичу повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, а саме: за фактом розтрати шляхом зловживання службовим становищем державних коштів у сумі понад 8,5 млн грн, незаконно та безпідставно витрачених на залучення іноземної фірми з метою приховування фактів злочинного порушення законодавства правоохоронними органами та судом під час здійснення розслідування та судового розгляду в суді справи екс-прем’єр-міністра, лідера партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко.

ГПУ просить суд обрати Лавриновичу запобіжний захід у вигляді утримання під вартою або внесення застави у розмірі 8,6 млн грн.