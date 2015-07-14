Конституційний суд дозволив Росії не виконувати рішення Європейського суду

Як зазначив на засіданні суддя КС РФ Сергій Маврін, якщо постанова ЄСПЛ, винесена за скаргою проти Росії, суперечить Конституції, "така постанова не може бути виконана", повідомляє ТАСС.

Росія, підкреслив Маврін, може в окремих випадках не виконувати міжнародні зобов'язання, якщо тлумачення норми міжнародного договору порушує норми Конституції.

У постанові КС зазначив, що в більшості випадків колізій між Конституцією РФ і Конвенцією з прав людини не виникають. Однак у випадку, якщо виникає конфлікт і ЄСПЛ дасть трактування, що суперечить Конституції РФ, Росія буде змушена відмовитися від буквального виконання рішення ЄСПЛ.

Читайте такожЄСПЛ визнав порушення права на життя і правовий захист постраждалих в БесланіТакож КС постановив, що верховенство Конституції може бути забезпечено в межах двох процедур.

Перша передбачає перевірку законів, в яких ЄСПЛ знайшов вади. Запит КС повинен направити до суду, який переглядає справу після рішення ЄСПЛ.

У другому випадку запит про тлумачення Конституції направляють президент або уряд РФ, коли органи влади вважатимуть нездійсненною конкретну постанову ЄСПЛ через порушення Конституції. Якщо КС після цього вважатиме рішення ЄСПЛ таким, що суперечить Основному закону, воно не підлягає виконанню.

КС також вказав, що законодавець має право створити спеціальний правовий механізм забезпечення верховенства Конституції в таких випадках.

Депутати Держдуми від усіх фракцій 11 червня офіційно звернулися в КС з проханням роз'яснити, в якій частині рішення Європейського суду з прав людини можуть бути застосовні на території РФ, якщо вони стосуються конституційних норм і рішень КС РФ.

"Як вважають депутати, що підписали цей запит, ряд рішень ЄСПЛ мають своєю кінцевою метою розмивання меж державного суверенітету РФ, заснованого на верховенстві Конституції Росії і пріоритеті юрисдикції КС Росії як єдиного органу влади, уповноваженого на здійснення конституційного нагляду", - пояснив перший заступник голови думського комітету з бюджету і податків Олександр Тарнавський.

Нагадаємо, після нападу Росії на Україну анексовані Крим і Севастополь були включені до переліку суб'єктів Російської Федерації у статті 65 російської Конституції.

Анексію визнали тільки Росія, Вірменія, Білорусія, Болівія, Венесуела, Зімбабве, КНДР, Куба, Нікарагуа, Сирія і Судан.