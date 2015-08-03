Анексований Крим повернеться в Україну раніше, ніж багато хто очікує - Клімкін

Про це в ефірі "Свободи слова" на ICTV заявив глава МЗС Павло Клімкін, передає Українська правда.

За його словами, анексія Криму порушила міжнародні принципи, тому "санкції проти Росії за анексію Криму не знімуть ніколи".

"Ніхто не буде ніколи інвестувати в Крим, ніхто не приїде в Крим…Таким чином Крим повернеться до України. І я стверджую, що це відбудеться набагато раніше, ніж багато хто очікує", – заявив Клімкін.

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Міністр вважає, що відсутність будь-яких інвестицій, корупція, бандитизм та ускладнення економічної ситуації позбавлять Росію прихильників серед українського населення.

"Рано чи пізно, але Росія буде змушена сісти за стіл переговорів. І це питання не лише санкцій, які не будуть зняті ніколи за визначенням. Це буде економічна ситуація, коли ніякий нормальний розвиток не можливий. І третє. Це те, що там відбувається. Це навіть на фоні загальної Росії хвиля корупції і криміналу, який існує в Криму, вона отверезить тих, хто знаходиться під впливом російської пропаганди", - запевнив міністр.

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У той же час Клімкін повідомив, що МЗС підготував пакет економічних санкцій проти Росії за окупацію Криму, і скоро вони будуть підтримані Кабміном.

Як повідомляв УНІАН раніше, голова МЗС Павло Клімкін вважає, що винесення питання щодо створення трибуналу для розслідування катастрофи МН17 на Генасамблею ООН дасть політичне рішення, але не матиме зобов'язуючої сили. Тому, ідея створення трибуналу по МН17 під РБ ООН дуже важлива.