Чубаров анонсував проект змін у розділ Конституції про Крим

Проект змін у розділ Конституції України про Крим буде оприлюднено у вересні. Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив народний депутат з фракції «Блоку Петра Порошенка», голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

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"Я думаю, що ми у вересні оприлюднимо цей проект, ми дописуємо 10 розділ Конституції України. Автономія є в тій частині, яка вже затверджена ВР, і зараз, наскільки розумію, створена конституційна комісія в частині децентралізації серед усіх регіонів, які зазначені в Конституції, також вказана АР Крим. Отже, АР Крим включається до Конституції України. Головне зараз - попрацювати над удосконаленням змісту, у тому числі виходячи з права кримськотатарського народу на самовизначення на своїй землі", - заявив Чубаров.

Як відомо, раніше президент України Петро Порошенко закликав Конституційну комісію закріпити норму про право на самореалізацію кримських татар в АРК.