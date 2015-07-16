Президент нагадав КС, що Крим є невід'ємною складовою України

Президент України Петро Порошенко просить Конституційну комісію дослухатися до лідерів кримськотатарського народу і передбачити, що Автономна Республіка Крим, як невід'ємна складова України, є національно-територіальним утворенням.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Порошенко на пленарному засіданні Верховної Ради у зв'язку з розглядом законопроекту про внесення змін до Конституції України в частині децентралізації влади.

“Хочу окремо прояснити свою позицію щодо розділу Х Конституції України - це «Автономна Республіка Крим». На подальших етапах своєї роботи я прошу Конституційну комісію дослухатися до лідерів кримськотатарського народу і передбачити, що Автономна Республіка Крим як невід'ємна складова частина України є національно-територіальним утворенням, через яке кримськотатарський народ реалізує своє право на самовизначення”, - сказав він.