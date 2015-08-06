Порошенко підписав закон про відкриття реєстрів нерухомості, землі та авто

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Як наголошується, цей закон сприятиме посиленню громадського контролю за владою, зниження рівня корупції і посилення захисту права власності, запроваджує додаткові заходи контролю за особами, які призначаються на відповідальні посади в органах державної влади і місцевого самоврядування, відновлення довіри громадян до системи влади в Україні, а також створює умови для забезпечення відкритості, прозорості та публічності влади всіх рівнів».

Зокрема, законом передбачається спрощення процедури доступу до відомостей, які містяться у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, надання вільного доступу до Державного земельного кадастру та Єдиного державного реєстру, держателем якого є Державтоінспекція Міністерства внутрішніх справ України.

Також доповнюється закон «Про дорожній рух» статтею 34-1, якою регулюються питання надання інформації про зареєстровані транспортні засоби з Єдиного державного реєстру.

Закон «Про запобігання корупції» доповнюється змінами про місцезнаходження об'єктів, які наводяться в декларації, а саме: назви області, району, населеного пункту, в яких знаходиться об'єкт, наголошується в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 14 липняприйняла закон про посилення прозорості у сфері відносин власності з метою запобігання корупції.