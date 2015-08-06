Порошенко підписав закон про штрафні бали і "листи щастя" для порушників ПДР

Він передбачає нові повноваження для виконання патрульною поліцією своїх завдань у сфері забезпечення безпеки руху.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі главі державі.

Зазначається, що до Адміністрації президента, на ім’я глави держави, надійшов лист від начальника Департаменту патрульної служби МВС України Олександра Фацевича з проханням розглянути можливість невідкладного підписання закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху».

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В листі, зокрема, йшлося про те, що «створення патрульної поліції стало помітною реформою в суспільстві, а зростання на понад 60% кількості звернень громадян до патрульної поліції свідчить про неабиякій рівень довіри суспільства». При цьому наголошувалося на необхідності отримання Департаментом патрульної служби додаткових повноважень для більш ефективного функціонування патрульної поліції, особливо в частині забезпечення безпеки руху.

Відповідно до підписаного президентом закону, запроваджується автоматична фотозйомка та відеофіксація адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, яка має покращити рівень безпеки дорожнього руху і знизити рівень дорожньо-транспортного травматизму зі смертельними та іншими тяжкими наслідками, також запроваджується новий вид адміністративного стягнення – штрафні бали, установлюється розмір штрафу або кількості штрафних балів у санкції статті, надаються повноваження щодо розгляду справ про адміністративні правопорушення уповноваженими працівниками підрозділів патрульної служби МВС.

Відомо, що подібні системи позитивно зарекомендували себе в багатьох країнах світу, зокрема в Німеччині, Швеції, Великій Британії, Італії, Швейцарії, Австрії, Нідерландах, Франції та інших, зазначається в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила відповідний закон 14 липня.

Постанова про штраф за порушення ПДР, зафіксовані в автоматичному режимі, може виноситися без участі особи, яка притягається до адміністративної відповідальності.

При цьому постанова надсилається фізичній або юридичній особі, за якими зареєстровано транспортний засіб, протягом трьох днів з дня винесення (складення) рекомендованим листом із повідомленням на адресу місця реєстрації (проживання) фізичної особи (місцезнаходження юридичної особи).

Днем отримання постанови є дата, зазначена в поштовому повідомленні про вручення її особі, за якою зареєстровано транспортний засіб, або повнолітньому члену сім’ї такої особи. У разі, коли особа, за якою зареєстровано транспортний засіб, відмовляється від отримання постанови, днем отримання постанови є день проставлення в поштовому повідомленні відмітки про відмову в її отриманні. Оскаржити протокол можна в суді.

Передбачено, що за бажанням власника транспортного засобу інформація про фіксацію в автоматичному режимі адміністративного правопорушення може передаватися з використанням повідомлень рухомого (мобільного) зв’язку та/або електронної пошти.

Для отримання такої інформації власник звертається з відповідною заявою до підрозділу Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечує безпеку дорожнього руху, зазначивши в ній бажаний спосіб отримання інформації та вказавши абонентський номер рухомого (мобільного) зв’язку та/або адресу електронної пошти.

У разі, коли адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху зафіксовано в автоматичному режимі, посадова особа підрозділу МВС, що забезпечує безпеку дорожнього руху, встановлює особу, за якою зареєстровано відповідний транспортний засіб.

Також передбачено введення системи штрафних балів. Кожному громадянину, який має правокерування транспортним засобом, щороку з початку року (з дня отримання права керування транспортним засобом) і до кінця року нараховується 150 балів.

У разі фіксації правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі від загальної кількості балів громадянина, який скоїв правопорушення, вираховується кількість штрафних балів. У випадку перевищення швидкості водієм знімається 50 балів.

У разі, коли розмір стягнення у вигляді штрафних балів перевищує залишок балів громадянина, штрафні бали накладаються відповідно до залишку незалежно від розміру штрафних балів.

Вилучення прав за порушення може бути тільки за рішенням суду.