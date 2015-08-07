МЗС України обурене візитом секретаря Радбезу Росії до окупованого Криму

Про це йдеться в коментарі Міністерства закорднонних справ України.

МЗС розцінює візит Патрушева, а також проведення ним в умовах прискореної мілітаризації півострова наради з «питань протидії загрозам національної безпеки Російської Федерації» за участю незаконних посадових осіб незаконних органів влади, створених на території півострова, як пряму загрозу стабільності та безпеці в Причорноморському регіоні, а також як черговий виклик світовій спільноті.

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МЗС України надіслало ноту протесту до МЗС Росії, в якій звернуло увагу на відверте нехтування російською стороною базовими нормами міжнародного права та позицією світової спільноти, зафіксованою у Резолюції ГА ООН А/RES/68/262 «Територіальна цілісність України», Бакинській Декларації та Резолюції Парламентської Асамблеї ОБСЄ (28 червня – 2 липня 2014 року), Гельсінкській Декларації Парламентської Асамблеї ОБСЄ (5-9 липня 2015 року).

МЗС вкотре наполягає на неприпустимості здійснення неузгоджених з Україною візитів посадових осіб Російської Федерації на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим та м.Севастополь, а також вимагає невідкладних пояснень причин виявлення демонстративної неповаги до чинного законодавства України та норм міжнародного права.

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Раніше УНІАН повідомляв, що Міністерство закордонних справ України висловлює категоричний протест у зв’язку з новими безпідставними та сфабрикованими російською владою звинуваченнями проти незаконно ув’язненої Надії Савченко.