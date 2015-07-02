Путін скликає Радбез, щоб обговорити загрози для Росії

Президент Російської Федерації Володимир Путін проведе 3 липня в Кремлі засідання Ради Безпеки РФ.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Кремля.

"Планується розглянути додаткові заходи щодо нейтралізації загроз національній безпеці в умовах міжнародних санкцій", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що з основною доповіддю виступить Секретар Ради Безпеки Микола Патрушев.

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Як повідомляв УНІАН, Європейський Союз 22 червня ухвалив рішення, яким продовжив економічні санкції проти Росії до 31 січня 2016 року.

Продовження санкцій є результатом домовленості лідерів Євросоюзу зв'язати ці санкції з повним виконанням до 31 грудня Мінських домовленостей. Це було вирішено під час засідання Європейської Ради 19-20 березня.

Рішення про економічні санкції проти РФ через анексію Криму та дестабілізацію ситуації на сході України було ухвалено 31 червня 2014 року. Санкції були посилені 8 вересня 2014 року.