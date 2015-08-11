Війна на Донбасі не закінчиться скоро - міністр оборони Великобританії

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Майкл Феллон під час візиту в Україну, пише Європейська правда з посиланням на Telegraph.

За словами Феллона, 18-місячне протистояння не перейшло в "заморожену війну", і східний кордон України все ще під загрозою від Володимира Путіна.

Феллон оголосив, що Британія буде нарощувати підготовку українських сил. Він також заявив про готовність відправити додаткових військових інструкторів в Україну, якщо Київ попросить про це їх, і сказав, що Британії буде пропонувати підтримку так довго, як це буде необхідно.

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"Ми не повинні випустити з уваги, наскільки серйозна ця ситуація. Сім тисяч людей уже померли в Україні, прямо на порозі Європи, а Україна бореться за свою свободу. Це не заморожений конфлікт, він як і раніше червоний і гарячий", - сказав Феллон.

Міністр нагадав, що з часу підписання Мінських угод близько 200 українських солдатів загинули і 2000 отримали поранення.

"Тому це не заморожений конфлікт, і ми не збираємося відвертатися від України. Ми стоїмо пліч-о-пліч з Україною, коли її кордони знаходяться під загрозою. І ми будемо продовжувати підтримувати Україну, друзі пізнаються в біді", - сказав він.

Міністр підкреслив, що поки Росія тримає важку зброю і значне число військ на Донбасі, "ви не можете виключити постійну загрозу східним кордонам України".

Феллон також заявив, що тренувальна місія Британія на має провокаційного характеру.

"Це не летальна допомога, вона не провокаційна. Все це для того, щоб допомогти українським силам краще захищатися і рятувати життя. Все це проводиться в Західній Україні, далеко від зони конфлікту. В цьому немає нічого провокаційного", - додав міністр.

Як повідомляв УНІАН, Великобританія у два рази збільшить програму тренінгів для українських військових.