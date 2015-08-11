Великобританія у два рази збільшить програму тренінгів для українських військових

Про це заявив міністр оборони Великобританії Майкл Фаллон в ході зустрічі з прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком у Києві.

«Ситуація на сході України сьогодні вкрай непроста, багато людей загинули, багато біженців. Я тут, щоб засвідчити підтримку Україні, нашій повазі до її територіальної цілісності і державних кордонів, - сказав Фаллон. - А крім того, я радий оголосити, що ми вдвічі збільшуємо програму тренінгів для українських військових».

Фаллон сказав, що Великобританія була і залишається другом України.

«Ми будемо стояти пліч-о-пліч з вами», - сказав міністр.

У свою чергу, Яценюк підкреслив, що ситуація на Донбасі дійсно вкрай непроста.

«Ситуація дуже складна. І нам необхідна допомога в подоланні російської агресії», - зазначив глава українського уряду.

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Як повідомляв УНІАН, у середині липняЯценюк відвідав з візитом Великобританію, де зустрівся з прем'єр-міністром Девідом Кемероном і представниками британського уряду.

В ході зустрічей, українська та британська делегації домовилися про спільні дії в боротьбі проти російської військової та інформаційної агресії.

11 серпня в Україну з робочим візитом відвідав міністр оборони Великобританії. Британська делегація має намір відвідати місця проведення підготовки українських військовослужбовців британськими інструкторами на полігоні 199 навчального центру.