Більшість опитаних підтримує світові ціни в газових відносинах з Росією
За світові ціни на російський газ висловилося понад 58% опитаних відвідувачів сайту УНІАН, проти – 37,5%... “А також на транзит і зберігання в газосховищах”... “Хочу користуватися українським газом”... “А хіба є вибір?”...
Переважна більшість опитаних на сайті УНІАН користувачів Інтернет підтримують перехід на світові ціни в українсько-російських газових відносинах. За такі відносини висловилося понад 58% опитаних, проти – 37,5%. Станом на 18 квітня, 19.00 в опитуванні взяли участь 1551 респондент.
Запитання на сайті УНІАН сформульовано таким чином: “Чи підтримуєте Ви ідею переходу на світові ціни за російський газ?”
Ось відповіді на це запитання:
Так – 58,3%
Ні – 37,5%
Не знаю – 3,1%
Свій варіант – 1,1%
З надісланих в редакцію “власних відповідей” характерані такі: “Пізніше”; “Не зараз”; “Так, але поступово”; “Після того, як транзит також буде за світовими цінами”; “А також на транзит і зберігання в газосховищах”; “І транспортування”; “Я підтримую перехід на світові зарплати”; “Якщо добре пошукати, свого буде більше ніж у Росії, але треба вкладати гроші”; “Як громадянин України я хочу користуватися українським газом”; “А хіба є вибір?”.
Опитування триває: дивіться українськомовнута російськомовну версії сайту. Тут враховано інтегрований показник з обох версій.