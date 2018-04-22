Більшість опитаних підтримує світові ціни в газових відносинах з Росією

Переважна більшість опитаних на сайті УНІАН користувачів Інтернет підтримують перехід на світові ціни в українсько-російських газових відносинах. За такі відносини висловилося понад 58% опитаних, проти – 37,5%. Станом на 18 квітня, 19.00 в опитуванні взяли участь 1551 респондент.

Запитання на сайті УНІАН сформульовано таким чином: “Чи підтримуєте Ви ідею переходу на світові ціни за російський газ?”

Ось відповіді на це запитання:

Так – 58,3%

Ні – 37,5%

Не знаю – 3,1%

Свій варіант – 1,1%

З надісланих в редакцію “власних відповідей” характерані такі: “Пізніше”; “Не зараз”; “Так, але поступово”; “Після того, як транзит також буде за світовими цінами”; “А також на транзит і зберігання в газосховищах”; “І транспортування”; “Я підтримую перехід на світові зарплати”; “Якщо добре пошукати, свого буде більше ніж у Росії, але треба вкладати гроші”; “Як громадянин України я хочу користуватися українським газом”; “А хіба є вибір?”.

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