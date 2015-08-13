Керрі у розмові з Лавровим закликав до припинення вогню на Донбасі

У телефонній розмові з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим Джон Керрі висловив занепокоєння у зв'язку з різким зростанням кількості атак із боку бойовиків на сході України, повідомляє українська редакція "Німецької хвилі".

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За минулу добу проросійські бойовики на Донбасі рекордну кількість разів обстріляли українські війська, повідомив секретар РНБО Олександр Турчинов. За його даними, сепаратисти здійснили 153 обстріли. Така інтенсивність вогню відповідає активним бойовим діям, констатував Олександр Турчинов.

Як повідомляв УНІАН, внаслідок бойових дій на Донбасі за минулу добу двоє військовослужбовців загинули, ще 10 отримали поранення.