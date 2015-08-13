За добу в зоні АТО загинули двоє українських військових, ще 10 отримали поранення

13:00, 13 серпня 2015
Війна
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За минулу добу в зоні АТО на сході України внаслідок активних бойових дій загинули двоє українських військових, ще 10 отримали поранення.

REUTERS

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО полковник Олександр Мотузяник на брифінгу в Києві.

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Як повідомляв УНІАН, минула доба була найбільш "гарячою" в зоні АТО за кілька тижнів, бойовики стріляли 152 рази.

З них більшість - 102 випадки зафіксовано на Донецькому напрямку.

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