За добу в зоні АТО загинули двоє українських військових, ще 10 отримали поранення
13:00, 13 серпня 2015Війна
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За минулу добу в зоні АТО на сході України внаслідок активних бойових дій загинули двоє українських військових, ще 10 отримали поранення.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО полковник Олександр Мотузяник на брифінгу в Києві.
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Як повідомляв УНІАН, минула доба була найбільш "гарячою" в зоні АТО за кілька тижнів, бойовики стріляли 152 рази.
З них більшість - 102 випадки зафіксовано на Донецькому напрямку.
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