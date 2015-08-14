Порошенко вперше обговорив з новим президентом Польщі Дудою ситуацію на Донбасі
Президенти України і Польщі Петро Порошенко і Анджей Дуда у телефонній розмові обговорили ситуацію на Донбасі.
Петро Порошенко подякував польському колезі за підтримку Варшавою зусиль із мирного врегулювання ситуації на Донбасі, а також звернув увагу на збільшення кількості обстрілів із боку проросійських бойовиків останнім часом, йдеться в повідомленні на сайті президента.
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У свою чергу, Анджей Дуда запевнив, що Польща й надалі залишатиметься надійним партнером України у питаннях досягнення безпеки на Європейському континенті та збереження трансатлантичної єдності в контексті російської агресії.
Петро Порошенко також привітав Анджея Дуду зі вступом на посаду президента Польщі та побажав успіхів у роботі.
"Сторони висловили переконання, що відносини стратегічного партнерства між Україною та Польщею, які базуються на спільних європейських цінностях, міцних традиціях дружби і взаємної довіри, поглиблюватимуться й надалі", – повідомляють в Адміністрації президента.
"Анджей Дуда підтвердив готовність польської сторони продовжувати послідовну політику активної підтримки втілення проєвропейських реформ в Україні. Сторони домовилися, що ближчим часом спеціальний посланник президента Польщі відвідає Україну з метою узгодження дорожньої карти двостороннього політичного діалогу та підготовки майбутнього українсько-польського саміту", – йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, Анджей Дуда почав працювати на посаді президента Польщі 6 серпня.
Телефоном привітав Анджея Дуду зі вступом на посаду Президента Польщі. http://t.co/xcuTV27NMNpic.twitter.com/tV8F9Hf1yw
— Петро Порошенко (@poroshenko) August 14, 2015