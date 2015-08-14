Порошенко вперше обговорив з новим президентом Польщі Дудою ситуацію на Донбасі

Петро Порошенко подякував польському колезі за підтримку Варшавою зусиль із мирного врегулювання ситуації на Донбасі, а також звернув увагу на збільшення кількості обстрілів із боку проросійських бойовиків останнім часом, йдеться в повідомленні на сайті президента.

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У свою чергу, Анджей Дуда запевнив, що Польща й надалі залишатиметься надійним партнером України у питаннях досягнення безпеки на Європейському континенті та збереження трансатлантичної єдності в контексті російської агресії.

Петро Порошенко також привітав Анджея Дуду зі вступом на посаду президента Польщі та побажав успіхів у роботі.

"Сторони висловили переконання, що відносини стратегічного партнерства між Україною та Польщею, які базуються на спільних європейських цінностях, міцних традиціях дружби і взаємної довіри, поглиблюватимуться й надалі", – повідомляють в Адміністрації президента.

"Анджей Дуда підтвердив готовність польської сторони продовжувати послідовну політику активної підтримки втілення проєвропейських реформ в Україні. Сторони домовилися, що ближчим часом спеціальний посланник президента Польщі відвідає Україну з метою узгодження дорожньої карти двостороннього політичного діалогу та підготовки майбутнього українсько-польського саміту", – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Анджей Дуда почав працювати на посаді президента Польщі 6 серпня.