Новий президент Польщі не згадав Україну у своїй інавгураційній промові

Під час виступу Дуда окремо говорив про зовнішньополітичний вектор країни, передає "Радіо Свобода".

«У польській міжнародній політиці не потрібно робити революцію, її треба відкоригувати. Йдеться про те, як ми говоримо про наші завдання, прагнення, про спосіб представлення нашої точки зору. Ми повинні дбати про розбудову ЄС і НАТО. Це надзвичайно важливо для Польщі», – наголосив Дуда.

Він також зазначив, що впродовж найближчого часу Польща вимагатиме від НАТО додаткових гарантій своєї безпеки і «більшої присутності НАТО у цій частині Європи».

Читайте такожДуда склав присягу президента Польщі (фото)

Дуда заявив, що потрібно активізувати діяльність Вишеградської групи й пожвавити зв’язки між країнами Центральної Європи, розташованими між Балтійським й Адріатичним морями.

Президент Польщі зазначив, що вестиме активну історичну політику й боротиметься за правду про минуле. Зокрема, він додав, що дбатиме про те, щоб відносини із сусідніми країнами будувалися на правді про минулі події.

Дуда також подякував покійному Лехові Качинському, якого вважає своїм наставником. Президент поообіцяв полякам виконувати усі свої передвиборні обіцянки, зокрема зниження пенсійного віку. Новий президент Польщі наголосив на необхідності об’єднання польського суспільства. За його словами, у Польщі потрібно відбудувати таку спільноту як та, що була в часи «Солідарності».

«Несподіване те, що у промові не було навіть слова про ситуацію в Україні і польську східну політику. Це найбільший геополітичний виклик для Польщі. Це вже черговий виступ нового президента, який ці справи однозначно оминає», – так відреагувало на промову Дуди впливове польське видання Gazeta Wyborcza.

Як сьогодні повідомляв УНІАН, Анджей Дуда склав присягу перед Національними Зборами Польщі (об’єднані палати Сейму та Сенату). Таким чином він формально вступив на посаду президента країни.