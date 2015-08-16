Стало відомо, як нардеп Єремеєв отримав смертельну травму

Саме з ним Ігор Єремеєв катався на коні у той злощасний день, передає Таблоїд Волині.

Очевидець трагедії розповів, що нардеп таки міг зіскочити з коня, але хотів втриматись у сідлі.

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«Він пішов в інший світ на повному скаку. Він міг зіскочити з коня, коли кінь падав, але хотів утриматись у сідлі. Кінь прим’яв його й завдав травму, несумісну з життям», – зауважив Колісник.

Як повідомляв УНІАН, Єремеєв отримав черепно-мозкову травму під час кінної прогулянки. Вдень 26 липня він перебував у реанімаційному відділенні Луцької міської клінічної лікарні, потім його планували перевезти до Києва. 28 липня Єремеєва доставили на лікування за кордон, в одну з європейських клінік.

12 серпня у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Єремеєв помер у закордонній лікарні.

Єремеєв народився у 1968 році в селі Острожець Млинівського району Рівненської області. У 1992 році створив приватне підприємство “Континіум” (нафтопереробка, АЗС, харчова промисловість). Був народним депутатом IV, VII та VIII скликань, обраним в окрузі №23, Волинська область.

У ВР VII скликання став співголовою депутатської групи "Суверенна європейська Україна". У ВР VIII скликання був обраний головою групи "Воля народу".