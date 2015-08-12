Нардеп Єремеєв помер у лікарні за кордоном - ЗМІ
20:16, 12 серпня 2015Політика
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Народний депутат, керівник депутатської групи "Воля народу" Ігор Єремеєв, який раніше отримав черепно-мозкову травму, помер у закордонній лікарні.
ЗМІ повідомляють, що нардеп Єремеєв помер / hvylya.org
Згідно з інформацією джерел, депутат перебував у комі протягом 3 тижнів, передає "Українська правда".
Журналісти намагаються підтвердити цю інформацію у прес-секретаря політика, але його телефон поки не відповідає.
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26 липня стало відомо, що Єремеєв отримав черепно-мозкову травму, впавши з коня. Єремєєва було госпіталізовано до Луцької міської лікарні.
28 липня політика доставили на лікування за кордон, до однієї з європейських клінік.
У лікарні помер нардеп Ігор Єремеєв
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