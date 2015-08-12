Нардеп Єремеєв помер у лікарні за кордоном - ЗМІ

Згідно з інформацією джерел, депутат перебував у комі протягом 3 тижнів, передає "Українська правда".

Журналісти намагаються підтвердити цю інформацію у прес-секретаря політика, але його телефон поки не відповідає.

Читайте такожНардепа Єремеєва доставили до європейської клініки

26 липня стало відомо, що Єремеєв отримав черепно-мозкову травму, впавши з коня. Єремєєва було госпіталізовано до Луцької міської лікарні.

28 липня політика доставили на лікування за кордон, до однієї з європейських клінік.