Нардеп Єремеєв перебуває у лікарні в непритомному стані - Аваков

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив сьогодні журналістам у Києві.

"У нас є інформація, що стосується депутата Єремєєва, який під час кінної прогулянки зіткнувся з ситуацією, коли кінь поніс, і він отримав травматичне падіння і серйозно постраждав, і перебуває зараз у лікарні у непритомному стані", - заявив він.

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"Ми розраховуємо і сподіваємося, що він одужає", - додав Аваков.

Як повідомляв УНІАН, 26 липня стало відомо, що Єремеєв отримав черепно-мозкову травму, впавши з коня. Єремєєва госпіталізовано до Луцької міської лікарні.

Сьогодні у прес-службі Єремеєва заявили, що його стан стабільно тяжкий, його можуть перевезти на лікування за кордон.