Порошенко: Приїзд Путіна до Криму - це виклик для цивілізованого світу

Про це президент України Петро Порошенко написав на своїй сторінці у Facebook.

Як заявив Порошенко, «приїзд Путіна до українського Криму без погодження з українською владою – це виклик для цивілізованого світу і продовження сценарію нагнітання ситуації, який реалізовують російські військові і їх найманці на Донбасі».

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«Такі поїздки означають подальшу мілітаризацію окупованого українського півострова і призводять до його ще більшої ізоляції. Лише у складі України Крим має майбутнє, в тому числі туристичне», - наголосив президент.

Як повідомлялося, Путін сьогодні, 17 серпня, в окупованому за його прямою командою Криму проведе засідання, присвячене «розвитку туризму в РФ», після чого запланована зустріч з представниками «національних громадських об'єднань Республіки Крим».