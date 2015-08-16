Путін завтра приїде до анексованого Криму
20:05, 16 серпня 2015Політика
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Президент Росії Володимир Путін 17 серпня проведе в Ялті у рамках робочої поїздки засідання президії Державної ради, присвячене розвитку туризму в Російській Федерації.
REUTERS
Про це повідомила в неділю прес-служба Кремля.
"Основними темами заходу стануть пріоритетні напрями розвитку внутрішнього туризму як каталізатор соціально-економічного розвитку регіонів Росії і, зокрема, Криму", - відзначили в прес-службі, пише ТАСС.
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