Путін завтра приїде до анексованого Криму

Про це повідомила в неділю прес-служба Кремля.

"Основними темами заходу стануть пріоритетні напрями розвитку внутрішнього туризму як каталізатор соціально-економічного розвитку регіонів Росії і, зокрема, Криму", - відзначили в прес-службі, пише ТАСС.

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