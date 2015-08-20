У Берліні відбулись переговори на рівні експертів щодо Мінських домовленостей – Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Петро Порошенко повідомив журналістам.

“Декілька хвилин тому закінчилися переговори у Берліні на рівні експертів. Ми продемонстрували спільну з ЄС позицію щодо виконання Україною Мінських угод”, - сказав Порошенко.

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Як повідомляв УНІАН, на сьогодні у Берліні була запланована зустріч експертів країн «норманської четвірки» - України, РФ, Франції та Німеччини.

19 серпня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що хоче, аби на зустрічі експертів «нормандської четвірки» були присутні бойовики.