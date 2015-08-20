У Берліні відбулись переговори на рівні експертів щодо Мінських домовленостей – Порошенко
16:50, 20 серпня 2015Політика
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У Берліні відбулись переговори на рівні експертів щодо виконання Мінських домовленостей про врегулювання ситуації на Донбасі.
Порошенко розказав про зустріч у Берліні / president.gov.ua
Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Петро Порошенко повідомив журналістам.
“Декілька хвилин тому закінчилися переговори у Берліні на рівні експертів. Ми продемонстрували спільну з ЄС позицію щодо виконання Україною Мінських угод”, - сказав Порошенко.
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Як повідомляв УНІАН, на сьогодні у Берліні була запланована зустріч експертів країн «норманської четвірки» - України, РФ, Франції та Німеччини.
19 серпня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що хоче, аби на зустрічі експертів «нормандської четвірки» були присутні бойовики.
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