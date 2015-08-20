У Берліні почалася зустріч експертів "нормандської четвірки"

Про це повідомляє РІА "Новости".

Учасники планують обговорити хід конституційної реформи в Україні, питання децентралізації та правової ситуації в Донецькій і Луганській областях.

Раніше УНІАН повідомляв, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в черговий раз звинуватив Україну в «штучному нагнітанні ситуації», «недоговороздатності», небажання «прямого діалогу з Донецьком і Луганськом» та інших «порушеннях Мінських домовленостей».

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Напередодні МЗС України повідомив, що в ході консультацій російській стороні розтлумачать зміни до Конституції України та їх відповідність Мінським домовленостями. Ініціатором зустрічі виступила Німеччина. Також на зустрічі будуть присутні експерти Венеціанської комісії. Україну представлять Сергій Головатий і Роман Безсмертний.