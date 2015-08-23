Сьогодні Україна святкує День національного прапора

Сьогодні в Україні святкують День державного прапора. Це офіційне свято, яке відзначається щорічно 23 серпня.

День національного прапора України було встановлено "на вшанування багатовікової історії українського державотворення, державної символіки незалежної України та з метою виховання поваги громадян до державних символів України" згідно з Указом другого президента України Леоніда Кучми «Про День Державного Прапора України» від 23 серпня 2004 року №987/2004.

У 2009 році третій президент України Віктор Ющенко вніс зміни до цього указу, заснувавши щорічну офіційну церемонію підняття прапора 23 серпня по всій Україні.

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Раніше День Державного Прапора святкувався тільки в Києві на муніципальному рівні.

Зокрема, 24 липня 1990 року, більш ніж за рік до проголошення Незалежності України, біля будівлі Київської міської ради вперше офіційно був піднятий національний синьо-жовтий прапор, який заявив про намір громади будувати нову незалежну Українську державу.

Президент Петро Порошенко сьогодні під час церемонії урочистого підняття Державного прапора України на Софійській площі у Києві сказав, що Україна вистояла найважчий рік своєї історії і готова йти вперед.

"За 24 роки відновленої Незалежності цей прапор міцно укорінився в нашій свідомості, життя без нього вже навіть не можна уявити... Але найбільшу народну повагу і шану прапор здобув під час нашої з вами Революції гідності і під час війни українського народу за Незалежність, проти російських загарбників", - підкреслив президент.

Порошенко відзначив, що прапор “майорить над нашими позиціями на східному фронті; синьо-жовті стрічки та шеврони стали символом мужності українських військовослужбовців, добровольців, волонтерів”.

“Наш прапор – це живий свідок перемог і невдач - невдач, без яких не буває, на жаль, жодна війна... Наш державний прапор – пароль, за яким знати, хто у нас свій, а хто чужий, наш священний оберіг, знак нашої єдності і перемоги. Україна багато чого пережила, вистояла найважчий рік своєї історії і готова зараз йти вперед. Знову і знову закликаю до єдності. Один-єдиний національно-державний стяг цінніший за сотні партійних знамен. Це мій прямий заклик до всіх політичних сил, перш за все тих, хто об'єднався в парламентську коаліцію, єднатися заради України", - зазначив глава держави.