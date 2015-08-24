Олланд: вибори на Донбасі повинні пройти відповідно до законодавства України

Про це заявив в Берліні президент Франції Франсуа Олланд за результатами тристоронньої зустрічі з президентом України Петром Порошенком і канцлером Німеччини Ангелою Меркель, повідомляє власний кореспондент УНІАН.

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"Вибори повинні пройти за українським законодавством, щоб Схід отримав в органи влади легітимних представників", - заявив Франсуа Олланд.

Крім того, президент Франції переконаний в необхідності всіх підписантів Мінських домовленостей виконувати взяті зобов'язання. "Ми працюємо у цьому (нормандському) форматі і ставимо підписи. Ці підписи тягнуть за собою відповідальність всіх сторін, по-перше, української сторони, але й також сепаратистів щодо того, що було зроблено і що не було зроблено. Головне сьогодні - повне виконання всього пакету заходів Мінських домовленостей", - наголосив Олланд.

Він також вважає необхідним проводити "більше зустрічей тристоронньої робочої групи в дусі дотримання Мінських домовленостей". "Нам треба продовжувати спілкуватися у нормандському форматі в контексті підготовки до наступної зустрічі. Ми зібралися сьогодні і для того, щоб підготувати таку зустріч", - додав французький президент.