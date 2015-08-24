Порошенко і Меркель відкинули створення нового формату переговорів по Україні

Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель на зустрічі з президентами України та Франції Петром Порошенком і Франсуа Олланд, передає власний кореспондент УНІАН.

Читайте такожПорошенко: весь світ очікує від Росії виконання Мінських угод

"Ми зібралися, щоб обговорити зміцнення нормандського формату і критичні питання. Ми всі троє впевнені в тому, що Мінські домовленості повинні бути фундаментом для досягнення миру", - заявила Ангела Меркель.

За словами німецького канцлера, сторони домовилися про те, що "слід скористатися" існуючим нормандським форматом, "а не створювати новий".

Разом з тим Ангела Меркель констатувала, що режим припинення вогню не виконується, що призводить до втрат, як серед цивільного населення, так і серед військових. "Треба зробити все, що було підписано в Мінську, має бути відведена зброя калібру менше 100 мм", - додала канцлер. При цьому вона повідомила, що президент Петро Порошенко запевнив співрозмовників у тому, що українська сторона на це готова.

Також Ангела Меркель зазначила, що спеціальна моніторингова місія ОБСЄ "не може працювати", і це питання має бути вирішено.

У свою чергу президент Петро Порошенко також заявив, що впевнений у відсутності необхідності створювати новий формат переговорів по врегулюванню ситуації на Донбасі. "Що стосується нових форматів, я впевнений в тому, що ми не потребуємо нових форматах. У нас є "формат Мінська", формат нормандський, упевнений в тому, що в рамках цих форматів ми можемо вирішити всі необхідні питання. Якщо буде побажання, у нас є і інший досвід, наприклад в Британії під час саміту НАТО ми збиралися країнами G7 для обговорення цих питань і в інших - в женевському форматі, ми готові співпрацювати, але базовим вважаю формат нормандський (Україна, Німеччина, Франція і Росія — УНІАН), який довів свою ефективність", - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, 24 серпня Петро Порошенко перебуває з робочим візитом у Німеччині. В рамках візиту відбулася тристороння зустріч Петра Порошенка, канцлера Німеччини Ангели Меркель і президента Франції Франсуа Олланда.