"УКРОП" створив місцеві парторганізації по всій країні і йде на вибори
Найближчим часом "Українське об'єднання патріотів – УКРОП" винесе на громадське обговорення свою програму реалізації рішучих реформ.
"Українське об'єднання патріотів – УКРОП" завершило оформлення місцевих організацій по всій Україні і готується представити найближчим часом на з'їзді програму партії.
Як повідомили УНІАН в прес-службі партії, про це заявив голова Політради "УКРОПу" Геннадій Корбан.
"В "Українського об'єднання патріотів" зареєстровані обласні, міські та районні організації по всій країні. Ми підемо на місцеві вибори і покажемо країні, що перспектива є, що у країни є майбутнє", – сказав Корбан в ефірі телеканалу "NewsOne" в понеділок увечері.
За його словами, країні потрібна нова реальна сила, яка проведе рішучі реформи, побудує армію, підвищить соціальні стандарти. Політик повідомив, що для реалізації цих цілей у партії є чітка програма і найближчим часом на з'їзді партії вона буде винесена на громадське обговорення "і вся країна зможе з нею ознайомитися".
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