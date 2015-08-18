На виборах до міськради Дніпропетровська лідирує партія "УКРОП" - соцдослідження

На виборах до міської ради Дніпропетровська лідирує політична партія «УКРОП», за яку готові віддати свої голоси 25,4% виборців.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного центром соціальних і маркетингових досліджень «SOCIS».

На питання про те, за яку з партій чи блоків Ви маєте намір голосувати на виборах до міської ради Дніпропетровська, які відбудуться в жовтні цього року, 25,4% виборців відповіли, що віддали б свій голос за партію «УКРОП».

Читайте такожКорбан прокоментував інформацію про своє висунення на пост мера Києва

На другому місці партія «Опозиційний блок» з 23,3% підтримки виборців, на третьому – Партія «Блок Петра Порошенка «Солідарність» з результатом 10,1%.

Партія «Громадянська сила» набрала б 9,6%, Об'єднання «Самопоміч» – 6,4%, «Правий Сектор» – 5,1%, «Ліва Опозиція» (КПУ і ПСПУ) – 4,0%, Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» – 4,5%, партія «Відродження» – 3,4%, Радикальна Партія Олега Ляшка – 3,1%, «Громадянська позиція» Анатолія Гриценка – 2,2%, «Сильна Україна» – 0,5%, Всеукраїнське об'єднання «Свобода» – 0,4%, «Народний Фронт» – 0,4%, Партія «УДАР Віталія Кличка» – 0,5%.

У разі, якби вибори мера Дніпропетровська відбулися найближчим тижнем, за Олександра Вілкула віддали б свої голоси 33,8% виборців, за Бориса Філатова – 33,0%, за Загіда Краснова – 14,7%.

Іван Куліченко набрав би 9,3% голосів, Олександр Момот – 2,6%, Максим Курячий – 1,6%, Іван Ступак – 1,4%, Анатолій Крупський – 1,5%, Світлана Єпіфанцева – 0,5%.

Якщо б у другому турі зустрілися Борис Філатов та Олександр Вілкул, то Філатов переміг би з 33,8% голосів виборців проти 33,4% підтримки у Вілкула.

Якщо б у другий тур пройшли Олександр Вілкул та Загід Краснов, то Вілкул набрав би 34,6%, а Краснов – 26,9%.

При проходженні у другий тур Бориса Філатова і Загіда Краснова перший набрав би 33,8%, а другий - 23,0%.

Читайте такожБПП підтримає рішення про те, що вибори на Донбасі потрібно відкласти – Луценко

Серед найбільш актуальних проблем 65,4% жителів Дніпропетровська визначили високі тарифи на житлово-комунальні послуги, 58,9% - поганий стан доріг, 35,9 – якість медичного обслуговування, 29,5% - високий рівень безробіття. 27,6% дніпропетровців стурбовані корумпованістю місцевої влади, а 26,7% - високими цінами на проїзд у громадському транспорті.

В цілому в період з 8 по 13 серпня було опитано 1200 респондентів, які представляють доросле населення міста Дніпропетровськ (старше 18 років), з яких 44,4% чоловіків і 55,6%. Дані є репрезентативними на рівні всього міста.