Корбан прокоментував інформацію про своє висунення на пост мера Києва
14:00, 08 серпня 2015Політика
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Екс-заступник губернатора Дніпропетровської області Геннадій Корбан прокоментував інформацію про своє висунення кандидатом в мери Києва від партії «УКРОП», закликавши чекати подальших повідомлень з цього приводу.
Геннадій Корбан прокоментував інформацію про висунення на посаду мера Києва / Фото УНІАН
Про це Корбан повідомив кореспонденту УНІАН.
«Так, дійсно, вчора було засідання політради партії «УКРОП»), де обговорювалися стратегічні партійні питання, в частині про участь у виборах мерів ряду найбільших міст країни. Зокрема обговорювалося питання моєї участі у виборах мера Києва. З цього приводу можу сказати: чекайте у зв'язку з цим окреме повідомлення партії», - повідомив він.
Раніше народний депутат Борис Філатов написав у своєму Facebook про те, що засіданням політради партії, яке відбулося напередодні, було прийнято рішення висунути Геннадія Корбана кандидатом на пост мера Києва.
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