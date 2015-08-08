Корбан прокоментував інформацію про своє висунення на пост мера Києва

Про це Корбан повідомив кореспонденту УНІАН.

«Так, дійсно, вчора було засідання політради партії «УКРОП»), де обговорювалися стратегічні партійні питання, в частині про участь у виборах мерів ряду найбільших міст країни. Зокрема обговорювалося питання моєї участі у виборах мера Києва. З цього приводу можу сказати: чекайте у зв'язку з цим окреме повідомлення партії», - повідомив він.

Раніше народний депутат Борис Філатов написав у своєму Facebook про те, що засіданням політради партії, яке відбулося напередодні, було прийнято рішення висунути Геннадія Корбана кандидатом на пост мера Києва.