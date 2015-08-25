Санкції проти Росії не можуть бути "останньою відповіддю" – Штайнмайєр

Про це на сторінці у Twitter написав голова МЗС Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр.

«Санкції проти Росії не можуть залишатися останньою відповіддю. Нам потрібна перспектива у відносинах між Берліном і Москвою», - йдеться в повідомленні глави МЗС.

Як повідомляв УНІАН, 24 серпня Петро Порошенко зустрівся з президентом Франції Франсуа Олланом і канцлером Німеччини Ангелою Меркель, де обговорювалися можливості зміни формату переговорів.

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#Steinmeier z #Ukrainekonflikt: Sanktionen gg RUS können nicht letzte Antwort bleiben. Brauchen Perspektive für DE-RUS Verhältnis. #Bokowita — Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) 25. August 2015

Порошенко відзначив, що виключає заміну "нормандського формату", незважаючи на те, що в світі звучать інші пропозиції.

Меркель також заявила про необхідність зміцнення "нормандського формату", а не створення нового.

Як відомо, Рада ЄС офіційно прийняла рішення продовжити економічні санкції щодо Росії до 31 січня 2016 року.