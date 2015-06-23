Подовження санкцій ЄС проти Росії набуло чинності

Відповідно до публікації, рішення набуває чинності з дати його оприлюднення.

Як повідомляв УНІАН, 22 червня. Європейський Союз прийняв рішення, яким продовжив економічні санкції для Росії до 31 січня 2016 року.

Рішення було прийнято без обговорення в Люксембурзі в рамках засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ.

Читайте такожМайже половина поляків вважає санкції проти Росії занадто м'якими - опитуванняЗокрема, санкції стосуються доступу до європейського фінансового ринку для окремих російських банків і компаній, торгівлі зброєю і товарами подвійного призначення, а також експорту певних технологій, пов'язаних з енергетичним сектором.

Продовження економічних санкцій проти РФ є результатом домовленості лідерів Євросоюзу пов'язати ці санкції з повним виконанням до 31 грудня Мінських домовленостей. Це було вирішено під час засідання Європейської Ради 19-20 березня.

17 червня міністр Військово-повітряних сил США Дебора Лі Джеймс заявила, що замість виконання Мінських домовленостей щодо врегулювання ситуації на Донбасі влада Росії продовжує вести "гібридну війну" проти України.

Рішення про економічні санкції проти РФ через анексію Криму та дестабілізацію ситуації на сході України були прийняті навесні-влітку 2014 року. Санкції були посилені 8 вересня 2014.