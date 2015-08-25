Порошенко прокоментував вирок Сенцову: Організатори судилища опиняться на лаві підсудних

Про це глава держави відзначив у Twitter.

Читайте такожСестра Сенцова: для Олега зараз найбільш важлива моральна підтримка

"Тримайся, Олеже. Прийде час, і ті, хто організував над тобою судилище, самі опиняться на лаві підсудних!", - наголосив Порошенко.

Тримайся, Олеже. Прийде час, і ті, хто організував над тобою судилище, самі опиняться на лаві підсудних! pic.twitter.com/GwBTIIgSuh — Петро Порошенко (@poroshenko) 25 Серпень 2015

Як повідомляв УНІАН, сьогодні російський суд сукупно за різними статтями засудив Сенцова до 20 років позбавлення волі.

Нагадаємо, режисера Сенцова та активіста Олександра Кольченка російські спецслужби затримали в Криму в травні 2014 року. ФСБ оголосила, що вони є членами забороненої в Росії української організації "Правий сектор". Згідно з версією слідства, активісти планували вчинення диверсійно-терористичних актів у ряді кримських міст, а в подальшому - знищення низки об'єктів життєдіяльності, залізничних мостів, ліній електропередач.

Обидва провину заперечують з дня їх затримання.

У ході суду Сенцов і один з головних свідків звинувачення, раніше судимий кримчанин Геннадій Афанасьєв, заявили про те, що їх жорстоко катували. Афанасьєв на суді відмовився від своїх свідчень проти Сенцова.

Звинувачення вимагало для Сенцова 23 роки суворого режиму, для Кольченко - 12 років.