Прокурор вимагає 23 роки в'язниці для українського режисера Сенцова

Про це передає кореспондент Дощу із суду в Ростові-на-Дону. Для іншого фігуранта справи - Олександра Кольченка - прокурори попросили 12 років ув'язнення.

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Російське слідство вважає, що громадянин України Олег Сенцов разом із спільниками намагався влаштувати теракти в Криму після анексії півострова Росією.

Сам Олег Сенцов звинувачення на свою адресу відкидає, наполягаючи на своїй невинуватості.

Як повідомляв УНІАН, суд над українським режисером Олегом Сенцовим і активістом Олександром Кольченком розпочався в кінці липня в Ростові-на-Дону. Тоді один з ключових свідків у справі Геннадій Афанасьєв відмовився від свідчень проти українського режисера і заявив, що давав їх під тиском.