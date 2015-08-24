Порошенко: фейкові вибори на окупованій частині Донбасу загрожують мінському процесу

Як передає кореспондент УНІАН, про це Петро Порошенко заявив під час прес-конференції сьогодні у Берліні. "Сподіваюся, що основним результатом нашого нинішнього заходу (зустрічі у Берліні — УНІАН) стане деескалації подій на Донбасі, припинення кровопролиття", - заявив він.

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Петро Порошенко розповів, що під час зустрічі було обговорено крайню небезпеку, яку становлять фейкові вибори, заплановані на жовтень-листопад на окупованих територіях Донбасу, і які не відповідають вимогам законодавства.

"Ми обговорили крайню небезпеку, яку становить проведення фейкових виборів 18 жовтня і 1 листопада не у відповідності до українського законодавства. І це становить серйозну загрозу взагалі всьому мінському процесу", - сказав він.

За його словами, на зустрічі також обговорили питання звільнення заручників - в тому числі тих, хто зараз перебуває на території РФ.

Петро Порошенко подякував Ангелі Меркель та Франсуа Олланду за допомогу в імплементації Мінських угод та виконання технічних вимог по безвізовому режиму.

Президент також наголосив, що Україна неухильно виконує взяті зобов'язання і щодо припинення вогню, відведення техніки, і щодо гуманітарних питань.

Глава держави зазначив, що сьогодні РФ і підтримані нею бойовики є єдиною загрозою мирному процесу на сході України.

Як повідомляв УНІАН, 24 серпня Петр Порошенко здійснює робочий візит до Німеччини. У рамках візиту відбулася тристороння зустріч Порошенка, канцлера Німеччини Ангели Меркель та президента Франції Франсуа Олланда.