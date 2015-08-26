Мін'юст зареєстрував партію УНА-УНСО і дозволив їй брати участь у виборах

Тепер УНА-УНСО має намір взяти участь у місцевих виборах в жовтні, повідомляє DT.UA. Організація була зареєстрована як партія 20 серпня.

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Як йдеться в повідомленні партії, за статутом основними її цілями стануть "розвиток незалежної, суверенної, правової, соціальної і демократичної держави; участь у формуванні органів державної влади, місцевого та регіонального самоврядування, представництво в їх складі шляхом участі у виборах; модернізація держави за принципом справедливості, прозорості та без корупційності, а також сприяння формуванню і вираженню політичної волі громадян, забезпечення прав людини".

Як відомо, в березні 2014 року на з'їзді політичної партії "Українська національна асамблея" було прийнято рішення про перейменування асамблеї в політичну партію Правий сектор. Однак 7 квітня 2015 року УНА-УНСОвирішила відновити самостійну політичну діяльність і обрала головою Костянтина Фуштея. Закон про місцеві вибори, ухвалений 14 липня, передбачає проведення місцевих виборів 25 жовтня на всій території України, крім окупованої частини Донбасу і анексованого Криму.