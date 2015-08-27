Шокін: слідство проти Януковича не буде зупинено, доки він не опиниться в тюрмі

Про це він заявив, коментуючи слова адвоката Віктора Януковича Віталія Сердюка про те, що нібито слідство у справі розгону Майдану не ведеться проти президента-втікача.

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За словами Віктора Шокіна, вже розпочато заочне засудження Януковича, "і я думаю, що після вироку суду піде далі процедура. Він буде визнаний винним не тільки нашим судом".

Відповідаючи на запитання, чи дійсно зупинені провадження, Віктор Щокін сказав: "Правда одна - слідство зупинене ніколи не буде, поки не буде вироку і Янукович не буде в тюрмі".

Також генпрокурор спростував заяву Віталія Сердюка про те, що Генпрокуратура ніколи не робила запитів для з'ясування місця знаходження Януковича. "Ми робили всі можливі запити і про місце його знаходження, але, на жаль, відповіді не було", - сказав генпрокурор.

Він зазначив, що ГПУ і досі не має однозначної інформації про місце знаходження Віктора Януковича. "Якщо б нам було точно відомо, ми б звернулися, щоб нам його видали", - зазначив генпрокурор.

Також він додав, що слідчий не має права проводити слідчі дії з підозрюваним в іншій державі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні адвокат Віктора Януковича заявив, що розслідування стосовно його підзахисного у справі про силовий розгін Майдану зупинено. "Справа по Майдану щодо Віктора Януковича розслідуванням зупинена. Де-факто, з 2014 року розслідування відносно Януковича по справі і слідчі дії відносно Януковича по даній справі не провадяться", - стверджував адвокат.