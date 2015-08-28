Президент Польщі пропонує виробити нову мирну угоду щодо України

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда на шпальтах видання Die Welt, передає Польське радіо. Говорячи про конфлікт в Україні, президент зазначив, що не можна допускати "його замороження", натомість треба прагнути до його вирішення, що означає встановлення "тривалого миру".

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"Порозуміння з Мінська закінчить свою дію наприкінці року, але конфлікт триватиме й далі. З обох сторін гинуть люди, у тому числі цивільні", - зауважив президент. На його думку, Європа повинна обміркувати вироблення нової мирної угоди. "Як на мене, Німеччина та Франція, а також інші країни, у тому числі Польща, повинні діяти спільно і шукати ефективне вирішення», - заявив президент.

На запитання, чи Захід має постачати Україні зброю, Анджей Дуда відповів: "Захід повинен зробити все, аби відмовити Росію від дестабілізації України за допомогою техніки та військових". Ефективні санкції, на його думку, є найкращим способом стримування російської агресії. Анджей Дуда додав, що шкодує, що європейські політики не мають спільної думки на цю тему.