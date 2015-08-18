Дуда сприятиме виробленню спільної позиції Європи щодо України

Про це повідомили в канцелярії польського президента, і додали, що для цього він планує провести численні зустрічі із лідерами держав цієї частини Європи, передає Польське радіо.

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При цьому міністр у канцелярії президента Кшиштоф Щерський згадав про майбутній саміт Вишеградської групи та мінісаміт НАТО у Бухаресті, а також про засідання президентів групи Аррайолуш у німецькому Ерфурті. Анджей Дуда розмовлятиме також з президентом Хорватії. "Буде багато схожих ініціатив, аби під час розмов наголосити на спільній, узгодженій позиції у цьому питанні (України – ред.)", - сказав політик.

Кшиштоф Щерський зазначив, що на адміністрацію президента чекає напружений рік дипломатичної роботи перед липневою зустріччю лідерів держав НАТО у столиці Польщі. Він наголосив, що йдеться про тривалу та стратегічну відповідь у вигляді посилення гарантій безпеки у цьому регіоні. "Ціллю є створення повномасштабних баз НАТО на теренах Центрально-Східної Європи. Маємо рік, аби в рамках Союзу знайти порозуміння щодо ідеї збільшення присутності НАТО в цій частині Європи. Яким буде результат цього порозуміння? Побачимо після року роботи, тому що рік до липня наступного року буде присвячений саме цьому", - підкреслив Кшиштоф Щерський.