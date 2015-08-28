МЗС Німеччини не бачить альтернативи Мінськими угодами

Про це повідомляє ТАСС.

«Багато хто вважає мінські домовленості нічого не вартими, — сказав він. - Уряд ФРН не відноситься до них. «Мінськ» не досконалий, але це план досягнення політичного вирішення конфлікту. Йому немає альтернативи».

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Шефер підкреслив, що всі сили сторонам конфлікту потрібно спрямувати на реалізацію угод.

Як повідомляв УНІАН, раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що ЄС поки не збирається знімати санкції проти Росії, незважаючи на те, що через них страждають західні компанії.