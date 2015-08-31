Свободівці, які били міліціонерів під Радою, тепер у всьому звинувачують владу

Про це йдеться у їхній заяві, оприлюдненій після сутичок під стінами Ради.

Вони стверджують, що "влада спільно з проросійським "Опозиційним блоком" спровокувала українців до протесту, поставивши у порядок денний парламенту та проголосувавши в першому читанні зміни до Конституції України, які закріплюють особливий статус Донбасу та є фактичною капітуляцією перед Кремлем".

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Крім того, за словами свободівців, саме "міліція першою застосувала силу до пікетувальників, спровокувавши численні сутички".

"Натомість правоохоронці не вжили належних заходів для нейтралізації провокаторів. Очевидно, що використання вибухового пристрою, який невідомі кинули у правоохоронців, є заздалегідь спланованою провокацією, спрямованою проти українських патріотів", - йдеться у повідомленні ВО "Свобода".

Також вони вимагають відставки міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні під будівлею Верховної Ради проходив мітинг противників ухвалення змін до Конституції. Між правоохоронцями та мітингувальниками сталися зіткнення.

Мітингувальники застосували дерев'яні палиці, димові шашки, газові балончики. Один з мітингувальників кинув гранату у правоохоронців.